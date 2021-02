Mediterraneo, plastiche ed erosione coste: BluMed lancia agenda economia blu

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Inquinamento, pesca sostenibile, riscaldamento globale ed erosione delle coste. Sono alcune sfide al centro dell'Agenda strategica del progetto BlueMed, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e finanziato dall'Unione europea con 3 milioni di euro, nell'ambito del programma Horizon 2020. I risultati del progetto, le finalità e le priorità dell'Agenda saranno presentati e discussi da lunedì 22 febbraio e fino a mercoledì 24 febbraio, nel corso della conferenza finale on line che sarà trasmessa dal digital hub, organizzato presso la sede centrale del Cnr a Roma (http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/).

Il progetto BlumeMed è durato quattro anni, ha visto la partecipazione di 9 Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Libano, Grecia, Croazia, Slovenia oltre all'Italia) e 11 partner, coinvolgendo però tutti e 22 i Paesi del Mediterraneo appartenenti a tre Continenti diversi. "Ogni Paese ha una percezione diversa di quali siano i problemi più importanti a causa della diversa natura del proprio territorio, di una diversa incidenza degli impatti antropici storici sul proprio territorio e, infine, a causa delle diverse culture" racconta Fabio Trincardi, direttore del Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente del Cnr (Cnr-Dsstta) e coordinatore del progetto.

Per questo, sottolinea ancora Trincardi, "BlueMed è stata innanzitutto una grande avventura che ci ha portato a stabilire in modo partecipativo una Agenda strategica dell'economia blu del Mediterraneo con tredici priorità comuni e con un piano di implementazione che definisce anche come e in che tempi si possa realizzare ciò che è stato valutato prioritario". Tra le priorità individuate dagli esperti di BluMed, in primo piano c'è la spazzatura marina. "Il Mar Mediterraneo rappresenta l'1% della superficie oceanica globale ma accumula il 7% del totale di microplastiche presenti nell'ambiente marino, tanto da essere considerata una vera trappola di plastica" spiega Fedra Francocci, ricercatrice dell'Istituto per gli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Cnr (Cnr-Ias), responsabile di un'iniziativa specifica del progetto BlueMed dedicato a questo tema.