Covid: Bernini, 'per sanitari non solo omaggio formale ma risposte immediate'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Questa prima Giornata nazionale dedicata al personale sanitario -e a tutti coloro che da un anno sono in prima linea nel contrasto alla pandemia- non può ridursi a un mero omaggio formale: la politica ha il dovere di dare risposte immediate all'appello di medici, infermieri, farmacisti e volontari che ci chiedono di rafforzare le campagne vaccinali e la medicina territoriale". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Il primo, grande esempio di unità nazionale in questa emergenza -aggiunge- ce lo hanno fornito proprio loro: ora dobbiamo tutti sforzarci -Stato e cittadini- con misure all'altezza e comportamenti individuali responsabili, di non vanificare un sacrificio che rappresenta già una indimenticabile pagina di storia”.