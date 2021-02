Covid: Ronzulli, 'gratitudine per chi lotta tutti i giorni contro il virus'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Dopo un anno di pandemia questa giornata ha un sapore triste, ma anche molto speciale. E' la giornata di tutti quegli operatori sanitari che hanno combattuto il Covid in prima linea mettendo a rischio -e in moltissimi casi perdendo- la propria vita per salvare quella degli altri. Il bilancio delle vittime tra il personale sanitario, donne e uomini giustamente definiti eroi, aumenta di giorno in giorno e non c'è modo migliore per ricordarli e dimostrare profonda gratitudine a quanti ancora lottano tutti i giorni contro il virus che rivolgergli un meritato e sentito Grazie!”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale.