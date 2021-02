Migranti: sindaco Lampedusa, 'naufragio nuovo monito Ue'

20 febbraio 2021 a

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli strumenti predisposti dal governo nazionale attraverso il Ministero degli Interni consentono, grazie anche alle navi quarantena, di gestire gli interventi di primo soccorso e di accoglienza ma se vogliamo che il Mediterraneo non sia più un mare di naufragi e diventi un 'Mare di Pace' è necessario un intervento dell'Europa per agire sulle cause e sulla gestione dei flussi migratori nel loro complesso". Così il sindaco di Lampedusa Toto Martello dopo il ribaltamento del barcone avvenuto questa notte a circa 15 miglia dall'isola durante le operazioni di soccorso. "Continuo a dire che i principi contenuti del Global Compact for Migration, il documento delle Nazioni Unite, dovrebbero essere un punto di riferimento a Roma ed a Bruxelles" aggiunge.