Covid: Gelmini, 'ringraziare personale sanitario e lavorare per loro'

20 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - ”Un anno fa, il 20 febbraio 2020, a Codogno, veniva accertato il primo caso di Covid19 in Italia. Dodici mesi di lotta contro un virus che non ci lascia tregua. Oggi è la prima Giornata nazionale dedicata ai camici bianchi, medici, infermieri e operatori sanitari ormai in guerra da un anno nelle corsie degli ospedali, anche a costo della vita. Non smetteremo mai di ringraziarli. E non smetteremo di lavorare per loro. In questa battaglia siamo e saremo al loro fianco”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.