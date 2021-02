20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi si celebra la prima giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Una ricorrenza per sostenere chi, non solo in questo anno terribile di pandemia, si prende cura del primo bene che abbiamo: la nostra salute. A tutti voi: grazie di cuore!". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.