Covid: Lorefice, 'non dimenticare sacrificio personale sanitario'

20 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Oggi celebriamo la prima 'Giornata nazionale dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato', che abbiamo istituito con la Legge 155 del 2020, votata all'unanimità dal Parlamento. La data scelta non è casuale, ma ha un forte valore simbolico, il 20 febbraio di un anno fa per la prima volta a un paziente italiano veniva diagnosticato il Covid nell'ospedale di Codogno. In quei giorni drammatici, in cui non avevamo informazioni sufficienti e quindi strumenti adeguati per contenere la diffusione del virus, gli uomini e le donne del Servizio sanitario nazionale si sono distinti per la loro grande professionalità, il loro coraggio e la loro umanità. Sono rimasti eroicamente in trincea giorno e notte, con turni estenuanti per salvare la vita e tutelare la salute dei loro pazienti. Ci addolora che molti di loro abbiano perso la vita dall'inizio della pandemia”". Lo sottolinea Marialucia Lorefice, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Affari sociali della Camera.

“Con la giornata di oggi -aggiunge- vogliamo far sì che anche le future generazioni non dimentichino il loro sacrificio. È doveroso tributare un riconoscimento agli uomini e alle donne del Ssn che con competenza e dedizione ci hanno garantito e ci garantiscono ogni giorno il diritto alla salute. Ora più che mai è fondamentale continuare ad investire risorse per tutelare la sanità pubblica, per superare le criticità ancora esistenti ed abbattere le differenze territoriali nell'accesso alle cure”.