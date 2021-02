Covid: a Codogno svelata targa in memoria medici

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "A Codogno, dove un anno fa tutto è cominciato, abbiamo ricordato i 325 medici e odontoiatri caduti nella battaglia contro il Covid, insieme alle istituzioni del territorio, regionali, e collegati in diretta con la sede delle Federazione nazionale degli Ordini dei medici di Roma dove è stata svelata una targa gemella, in memoria dei sanitari vittime della pandemia". A parlare è il sindaco di Lodi Sara Casanova. La targa della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è un omaggio "In ricordo di tutti gli operatori sanitari che hanno donato la propria vita per la lotta contro il Covid-19. A loro eterna gratitudine".