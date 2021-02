Covid: Giani, 'Toscana non da zona rossa, situazione è sotto controllo'

20 febbraio 2021 a

Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - "Indubbiamente il numero dei contagi è aumentato e questo ha determinato la scelta di far passare la Toscana in zona arancione. Molti dicono che ormai sforiamo la zona rossa, ma nessuno può fare previsioni se non si vedono i dati, cosa che sarà possibile fare solo a partire da mercoledì prossimo. Non farò drammi per la decisione di venerdì prossimo, ma oggi siamo in zona arancione e io sono convinto che possiamo rimanerci perché la situazione è sotto controllo. Siamo ben lontani dai numeri che vennero fuori a ottobre e novembre per terapie intensive e ricoveri". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta sui suoi canali social.

"Siamo stati 5 settimane in zona gialla, cosa che consente un'ampia circolazione di persone e inevitabilmente fa aumentare i contagi", ha sottolineato Giani.