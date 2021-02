Migranti: Cirielli, 'Draghi imponga a Lamorgese cambio in gestione flussi'

20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “L'ennesimo episodio di violenza messo in atto da uno straniero originario della Somalia a bordo di un tram di Roma è la prova di quanto siano pericolose le politiche dell'accoglienza indiscriminata dei migranti adottate finora dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese su indicazione di Pd e M5S”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato Fdi e questore della Camera.

“E' quanto mai opportuno -aggiunge- che il premier Mario Draghi intervenga presso il ministro dell'Interno per determinare un radicale cambio di passo nella gestione dei flussi migratori. Gli innumerevoli sbarchi, a cui stiamo assistendo anche in questi giorni a Lampedusa (700 migranti sono arrivati in appena 24 ore), si possono fermare soltanto attivando il blocco navale a largo delle coste africane e potenziando le espulsioni dalla nostra Nazione degli immigrati irregolari. Occorre dare un forte segnale, anche all'Unione europea, a difesa dei nostri confini e a tutela della sicurezza degli italiani. Per quanto riguarda il giovane somalo arrestato a Roma mi auguro che venga immediatamente espulso e sconti la pena nel suo Paese d'origine”.