Coronavirus Calabria, oggi 218 nuovi casi: bollettino

(Adnkronos) - Sono 218 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria. Secondo il bollettino di oggi, 20 febbraio, si registrano altri 2 morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 535.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 566.590. Le persone risultate positive al Coronavirus sono in tutto 36.416. I dati fanno registrare 15 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri) e 118 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 79, Catanzaro 11, Crotone 15, Vibo Valentia 45, Reggio Calabria 68. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 158. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.