20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Non ho cambiato idea io, non farò scissioni, né correnti". Lo assicura Alessandro Di Battista nel corso di una diretta Instagram. "Io ho semplicemente detto no a Draghi, se lo votino altri il governo tecnico, pure la Meloni, che ha già votato il governo Monti".