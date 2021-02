20 febbraio 2021 a

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Chiusure momentanee in centro a Roma a causa della folla in via del Corso e nelle vie limitrofe dove sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per far defluire le persone.

Vigilanza rafforzata delle pattuglie fin da questa mattina in varie zone della Capitale, anche con presidi fissi soprattutto nelle aree del Centro storico. Diverse le unità impiegate anche sul lungomare di Ostia.