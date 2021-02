Covid: sindaco Como, 'non possiamo arrenderci, dalla nostra parte c'è la ricerca'

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "E' trascorso un anno, dal quel primo caso di coronavirus identificato in Italia. Un anno di passione e sacrificio per tutti noi, ma soprattutto per coloro che sono rimasti in prima linea a fronteggiare il dramma che ha stravolto le nostre vite, in primis sul nostro territorio. Circondati dal silenzio surreale di quei primi giorni, ricorderemo certamente lo smarrimento, la paura, il bisogno di capire qualcosa che nemmeno potevamo concepire nei termini che poi si sarebbero manifestati, di fronte all'improvviso arrestarsi di tutto proprio nella dinamica Lombardia". Il sindaco di Como Mario Landriscina ricorda così la scoperta del primo caso di Covid e ringrazia i medici per l'impegno e il sacrificio in questi mesi di pandemia.

"L'inimmaginabile ha modificato le matrici stesse della nostra quotidianità. Al silenzio è seguito l'umano bisogno di sperare nella scienza, nei ricercatori, e di affidarsi ai medici, agli operatori che più di chiunque altro sono stati i nostri punti fermi in un mondo nuovo, ostile, di cui non capivamo chiaramente le dinamiche e le evoluzioni. In loro, tutti coloro che celebreremo con questa giornata, oggi e negli anni a venire, testimoniando questa tragedia alle nuove generazioni, abbiamo riposto la nostra fiducia e le nostre speranze, con la consapevolezza del valore enorme del sacrificio di ciascuno e con la certezza che i nostri 'camici bianchi' non si chiameranno fuori dalla lotta contro questo nemico funesto e invisibile", aggiunge.

"Il nostro pensiero oggi deve andare al contempo alle tante, troppe vittime della pandemia, anche tra il personale sanitario, e a quanti hanno perduto i propri cari. Non possiamo arrenderci. I confini geografici e mentali decadono di fronte alle logiche della natura, e oggi più che mai ci rendiamo conto che il male di uno è il male di tutti. Ma dalla nostra parte abbiamo la ricerca, i nostri migliori talenti e le nostre profonde energie che non dobbiamo esitare a spendere per gli altri, ognuno nel proprio ruolo", conclude il sindaco Landriscina.