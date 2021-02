Milano: leghisti minacciati in campo nomadi, Cecchetti 'servono sgomberi'

20 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà agli amministratori e ai militanti della Lega minacciati questa mattina dagli occupanti del campo nomadi di via Negrotto e un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine per aver evitato che la situazione degenerasse". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Questa ennesima brutta pagina conferma la necessità a Milano di sgomberare i campi abusivi e fuori legge, tollerati e proliferati negli anni della giunte comunali di sinistra. Parliamo di zone urbane sottratte alla legalità, di campi dove troppo spesso, come raccontano le cronache giudiziarie, avvengono anche attività illecite. Ma perché dobbiamo tollerare tutto questo?", conclude.