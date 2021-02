Meteo: Lombardia, rischio nebbia, massime in aumento oltre media del periodo

20 febbraio 2021 a

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Alta pressione in rinforzo con tempo stabile sulla Lombardia ma non ancora ben soleggiato sulla Pianura a causa di elevati tassi di umidità dei bassi strati. Temperature in graduale aumento nei valori massimi fino a portarsi ben oltre la media del periodo a metà della prossima settimana a tutte le quote. Lo rende noto l'Area regionale nel suo bollettino meteo.

Domani, domenica 21 febbraio, sulla Pianura e Prealpi nubi basse o nebbia in sollevamento e diradamento dalle ore centrali con irregolari schiarite; su Alpi sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti salvo possibile pioviggine sulla Pianura. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra 6 e 8 gradi, massime tra 12 e 16. Venti: in pianura molto deboli o deboli variabili, in montagna deboli meridionali con rinforzi fino a moderati in alta quota.

Lunedì sulla Pianura fino al mattino nubi basse o nebbie anche persistenti in possibile dissolvimento nel pomeriggio, su Alpi e Prealpi sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti salvo pioviggine sulla Pianura. Temperature minime in calo attorno a 5 gradi, massime in aumento intorno a 14 gradi. Venti: in pianura molto deboli o deboli variabili, in montagna deboli variabili, in quota fino a moderati meridionali.