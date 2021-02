Omicidio Verbano: a 41 anni ancora nessun colpevole, pm in attesa nuovi accertamenti**

21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - A 41 anni dal delitto l'omicidio di Valerio Verbano resta ancora senza colpevoli ma le indagini sulla sua morte sono ancora aperte. Era il 22 febbraio 1980 quando in via Monte Bianco, quartiere Montesacro a Roma, tre uomini coperti da un passamontagna e armati di pistola entrarono nella casa del 19enne immobilizzando i genitori in attesa del ritorno del ragazzo. Quando Valerio entrò, gli spararono alla schiena uccidendolo e fuggirono.

Dopo una prima inchiesta, chiusa nel 1989 nell'impossibilità di arrivare ai responsabili, la Procura di Roma ha riaperto le indagini nel 2011 e ora, dopo il ‘no' del gip alla richiesta di archiviazione, è in attesa di conoscere i risultati di alcuni accertamenti: si tratta di due perizie, una grafologica su una lettera e una balistica sul proiettile trovato nel corpo di Verbano per una comparazione con quelli usati in una rapina di cui restano solo le fotografie.