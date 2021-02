Covid: sindaco Codogno, 'pronti al futuro, col vaccino riprenderemo nostre vite' (2)

21 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Le modalità messe in campo dobbiamo tenerle ben presenti per il futuro, abbiamo il dovere nel caso di farci trovare più preparati, più pronti. Questo luogo guarda al futuro, abbiamo inciso tre parole: resilienza, comunità e ripartenza. Abbiamo l'arma del vaccino, solo con la vaccinazione di massa possiamo pensare di riprenderci le nostre vite e guardare al futuro. Siamo alla partenza, manteniamo il senso di responsabilità: dobbiamo stringere i denti, l'alba è vicina. Dopo l'emergenza sanitaria c'è una crisi economica nella quale tutti insieme dobbiamo far fronte comune per sostenere le nostre comunità e il nostro tessuto economico", conclude il sindaco Passerini.