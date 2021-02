Covid: sindaco Codogno, 'pronti al futuro, col vaccino riprenderemo nostre vite'

21 febbraio 2021 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Oggi essere qua è un momento particolare, le sensazioni forti che abbiamo vissuto un anno fa sono presenti nel nostro cuore e nella nostra testa. Questo è un luogo di memoria, il primo pensiero deve andare a chi non ce l'ha fatta a vincere questa battaglia, alle famiglie che hanno sofferto, oggi siamo qua per dimostrare la voglia di una comunità, di un territorio di andare avanti". Così Francesco Passerini, sindaco del comune del Lodigiano, dove è stato identificato il paziente 1 inaugura il memoriale che ricorda le vittime del virus.

"La prima sensazione è stata la paura che attanaglia, che quasi ti manda in confusione, poi tutti i componenti della comunità, le persone normali in quei giorni hanno fatto cose straordinarie, emozionanti, uniche che sono state il motivo per cui tanti hanno vinto la battaglia. Purtroppo non è finita. Sarebbe stato bello essere qui oggi senza mascherine e stringendoci la mano, dobbiamo ancora stringere i denti, ma la vita vince sempre", aggiunge il primo cittadino che ringrazia gli altri sindaci della prima zona rossa, operatori sanitari e volontari.