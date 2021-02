Covid: Locatelli, 'su vaccini Draghi giocherà ruolo fondamentale in Europa'

21 febbraio 2021 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Mario Draghi con la sua capacità, la sua autorevolezza e il credito che ha in Europa sono sicuro che potrà giocherà un ruolo fondamentale" nell'acquisto di dosi dei vaccini. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, intervistato a 'Mezz'ora in più'. "Io resto profondamente convinto che esserci presentati come Unione europea sia stata una scelta che ha aumentato la nostra capacità negoziale", conclude Locatelli.