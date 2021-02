Milano: De Corato, 'residenti via Chiesa Rossa esasperati da ladri acrobati'

21 febbraio 2021 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "I residenti della zona di via Chiesa Rossa, nelle vicinanze del campo rom, sono esasperati e denunciano una situazione intollerabile ignorata dall'amministrazione comunale. Continuano i furti negli appartamenti e le intrusioni. Mi è stato segnalato un video denuncia di un residente in cui si vede un uomo che si arrampica sulla facciata di un condominio della zona, in pieno giorno, fino a raggiungere il balcone e la finestra di un appartamento". Lo denuncia il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato.

"Se non fosse stato osservato e fermato dalla voce di una residente, che cosa avrebbe fatto? Il fenomeno dei ladri acrobati che imperversano nelle zone vicino al campo rom è ben nota. Che cosa intende fare l'amministrazione comunale?", conclude De Corato.