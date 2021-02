Smog: Milano, protesta Fdi contro ritorno Area C, De Corato 'più rischio Covid'

21 febbraio 2021 a

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Questa mattina ho preso parte al presidio di protesta di Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Marino per contestare la scelta della giunta Sala di riattivare il pagamento di Area C da mercoledì 24 febbraio. Pur se posticipata alle 10, l'attivazione del pedaggio farà confluire una buona parte dei pendolari sui mezzi pubblici provocando un aumento del rischio di contagio da Coronavirus". Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato.

"Sono 700 mila le auto che ogni giorno entrano a Milano, molti di questi pendolari finiranno per ingolfare autobus e metropolitane, soprattutto chi ha attività che non iniziano di prima mattina. A 10 anni dalla sua attivazione Area C ha dimostrato la sua inutilità: si colpiscono le tasche degli automobilisti con nessun beneficio per l'ambiente. Prima Pisapia e ora Sala, perseverano in una direzione sbagliata e dannosa", conclude De Corato.