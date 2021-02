Covid: Piemonte, 802 nuovi casi e 8 decessi, salgono i ricoveri +19 (2)

21 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - I ricoverati in terapia intensiva sono 138 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.868 (+11 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.801. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.860.905 (+11.988 rispetto a ieri), di cui 1.119.326 risultati negativi.

Sono 8 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 oggi. Il totale è ora di 9.265 deceduti risultati positivi al virus, 1.406 Alessandria, 592 Asti, 376 Biella, 1.103 Cuneo, 766 Novara, 4.218 Torino, 416 Vercelli, 303 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 220.905 (+582 rispetto a ieri), 19.239 Alessandria, 11.403 Asti,7.548Biella, 30.560 Cuneo, 17.345 Novara, 115.766 Torino, 8.140 Vercelli, 8.047 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.109 extraregione e 1.748 in fase di definizione.