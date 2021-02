Covid: folla in centro a Roma, chiusure su via del Corso e 'Tridente'**

21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Ancora chiusure temporanee delle strade del centro di Roma, a partire da via del Corso, per la presenza anche oggi di molte persone. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nelle vie del "tridente", dove, per contenere l'afflusso di gente hanno messo in atto chiusure temporanee per far defluire la folla.

Numerosi gli interventi anche nei principali parchi e ville storiche della Capitale per far rispettare il distanziamento ed evitare il più possibile la formazione di assembramenti.