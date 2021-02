Governo: Di Maio, 'nessuno ha votato sì per avere qualcosa in cambio'

21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Nessuno ha votato sì per ottenere qualcosa in cambio. Io ho saputo della riconferma a ministro un quarto d'ora prima che Draghi parlasse in tv. E così tutti i ministri 5 Stelle, lo abbiamo saputo mezz'ora prima. Io non ho votato sì per avere qualcosa in cambio, ho votato sì per fare una promessa alla nazione: che avremmo difeso quello che abbiamo approvato fino ad oggi e portato a casa altri risultati". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb.