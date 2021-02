Covid: Casini, 'situazione sempre sotto controllo, più fortunato di altri'**

21 febbraio 2021 a

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io sono un privilegiato rispetto a tante persone. Ho tosse, spossatezza ma non ho altri sintomi. Ho preso l'ossigeno ma la situazione è sempre stata sotto controllo. Ho una buona costituzione fisica, faccio quello che mi dicono i medici che per me sono come i sacerdoti, non sono di quelli che fanno la predica in chiesa, la ascoltano". Lo dice Pier Ferdinando Casini -positivo al Covid- a La7 a Non è L'Arena.