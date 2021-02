L'espansione di Century 21 Real Estate a livello mondiale continua con CENTURY 21 Italy, l'86° Paese affiliato al marchio CENTURY 21

22 febbraio 2021 a

a

a

MADISON, N.J., 22 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- L'Italia è il numero 86... Century 21 Real Estate LLC ha annunciato oggi che CENTURY 21 Italy è l '86° Paese affiliato al marchio CENTURY 21®, diventando il secondo Paese in altrettante settimane a entrare a far parte del franchising che vanta una delle più grandi reti globali operative nel settore immobiliare residenziale. Un team di investitori locali, guidato da Marco Tilesi, ha firmato un contratto di franchising esclusivo con l'intenzione di sfruttare il prestigio del marchio CENTURY 21 presso consumatori e operatori del settore e i suoi 50 anni di esperienza nella fornitura di servizi di qualità ai propri clienti, e anche per offrire ai professionisti delle vendite, sia attuali che assunti per l'occasione, l'accesso a strumenti di marketing di assoluta eccellenza, formazione e coaching di operatori, tecnologie e una piattaforma di produttività orientata alla crescita.

"Con l'affiliazione al nome più riconosciuto e rispettato al mondo nel settore immobiliare, abbiamo in programma di sfruttare il sistema di CENTURY 21 per soddisfare la domanda che ci aspettiamo da parte di acquirenti italiani e da altri fondi stranieri interessati a investire nel "Bel Paese", nella "nostra bellissima Italia", ha spiegato Tilesi. "Siamo certi che, con il supporto del marchio CENTURY 21 e la nostra profonda conoscenza del mercato locale, saremo in grado di crescere fino a diventare la società immobiliare numero uno in Italia."

"È un modo straordinario per iniziare il 50° anniversario del nostro marchio", ha aggiunto Mike Miedler, Presidente e CEO di CENTURY 21 Real Estate LLC. "Il nostro team farà tutto il possibile per aiutare Marco e le sue persone a offrire le straordinarie esperienze di CENTURY 21 ai clienti italiani del settore immobiliari e a raggiungere i loro obiettivi e le loro aspirazioni come imprenditori immobiliari."

Per visualizzare i listini immobiliari degli altri Paesi e territori affiliati a CENTURY 21 Real Estate LLC, visitare century21.com/global. Per ulteriori informazioni sulla proposta di valore di CENTURY 21, o per entrare a far parte del gruppo dei migliori, visitare il sito Web www.century21.com/about-us/contact.

Informazioni su CENTURY 21 Real Estate LLCI circa 146.000 professionisti indipendenti delle vendite in oltre 13.000 uffici che coprono 86 Paesi e territori nel sistema di CENTURY 21® vivono ogni giorno la loro missione: sfidare la mediocrità e offrire esperienze straordinarie. Perseguendo costantemente l'eccellenza, dando il 121% e crescendo sempre di più, il marchio CENTURY 21 sta aiutando i suoi broker/agenti affiliati a essere la prima scelta per i consumatori e i professionisti del settore immobiliare in tutto il mondo. Century 21 Real Estate ha numerosi siti Web che aiutano a soddisfare specifiche esigenze dei consumatori. Si tratta di century21.com, century21.com/global , century21.com/ commercial,century21.com/finehomes e century21.com/espanol.

Century 21 Real Estate LLC è una controllata di Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), leader mondiale nel franchising immobiliare e fornitore di servizi di intermediazione, trasferimento e regolamento immobiliare.

©2021 Century 21 Real Estate LLC. Tutti i diritti riservati. CENTURY 21®, il logo CENTURY 21 e C21® sono marchi di servizio registrati di proprietà di CENTURY 21 Real Estate LLC. CENTURY 21 Real Estate LLC sostiene pienamente i principi del Fair Housing Act e dell'Equal Opportunity Act. Ogni ufficio è di proprietà e gestito in modo indipendente.

Contatto:Peter L. MoscaCentury 21 Real Estate LLCTelefono: 973.407.5180E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/649227/Century_21_Real_Estate_Logo.jpg