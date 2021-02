22 febbraio 2021 a

Firenze, 22 feb. - (Adnkronos) - "Il Paese deve dare la massima priorità ad avere più vaccini possibili per i cittadini. Anche nella nostra regione abbiamo aziende che possono inserirsi nella filiera della produzione per accelerare i tempi e fornire le maggiori dosi necessarie: questa è una battaglia che si vince tutti insieme". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana Eugenio Giani.