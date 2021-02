Covid: Agostini, 'preoccupazione per risalita contagi c'è a Brescia come a Bergamo'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "A Brescia si respira grande preoccupazione, i contagi salgono e scendono, non si sa più cosa fare. Io adesso vivo a Bergamo e la situazione è la stessa, è stressante per tutti dopo un anno così". E' quanto afferma all'Adnkronos l'ex pilota di motociclismo vincitore in carriera di 15 titoli mondiali, Giacomo Agostini, parlando della situazione legata al coronavirus nel bresciano, provincia più colpita della Lombardia con un terzo dei casi.

"Fortunatamente rispetto a un anno fa i medici ne sanno di più sul Covid e noi, come popolazione, ci stiamo anche abituando un po' a questa situazione. Dobbiamo aver pazienza e aspettare di venirne fuori. Speriamo nel vaccino, come tutti aspetterò anch'io il mio turno", conclude l'ex pilota bresciano.