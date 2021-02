Covid, da Banca Ifis e Veneto Sviluppo finanziamenti anti-crisi per imprese

22 febbraio 2021 a

Mestre (Ve), 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Banca Ifis rafforza il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione di credito al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto. È stata firmata la convenzione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'obiettivo è duplice: sostenere sia le iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di investimenti sia le esigenze di liquidità.

"Essere vicini alle imprese -dichiara Raffaele Zingone, responsabile direzione centrale Affari di Banca Ifis- significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa. A questo proposito continuiamo a investire con convinzione nella partnership con Veneto Sviluppo, una collaborazione che ci permetterà di supportare con sempre più risorse le aziende del nostro territorio in questa fase di incertezza. Siamo ancora lontani da un ritorno alla normalità e muoversi in maniera integrata con le istituzioni è fondamentale. L'obiettivo è di continuare a iniettare fiducia per il futuro del nostro tessuto economico".

"Siamo soddisfatti -commenta Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo Spa- che Banca Ifis abbia risposto positivamente a un appello che la finanziaria regionale del Veneto ha lanciato da alcuni mesi al sistema bancario attivo nella nostra regione".

"Questa sinergia -prosegue Russo- permetterà di rafforzare una rete sempre più capillare a supporto dell'economia reale del nostro territorio. Plaudiamo quindi a un partner bancario che sempre di più sta facendo assieme a noi sistema per la difesa e il rilancio dell'imprenditoria regionale".

Sulla base della convenzione stipulata, Banca Ifis e Veneto Sviluppo potranno concedere co-finanziamenti fino a 500 mila euro per finalità d'investimento e fino a 250 mila euro per supporto alla liquidità. Nell'ambito del finanziamento erogato da Banca Ifis, Veneto Sviluppo fornirà una quota di provvista pubblica a tasso zero alimentata dal Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” istituito dalla Regione Veneto.

Grazie alla rinnovata partnership con la Regione Veneto e la sua finanziaria regionale, Banca Ifis amplia il ventaglio di attività messe in campo a supporto delle imprese fin dall'inizio della pandemia e dal primo lockdown tra cui: l'adesione piena ai decreti ministeriali Cura Italia e Liquidità, le linee di credito agevolate create per le aziende che hanno convertito o potenziato parte delle loro linee di lavorazione per produrre materiale tecnico e sanitario legato all'emergenza; la concessione di liquidità alle farmacie in caso di chiusura per Covid-19 e le soluzioni di leasing e noleggio per agevolare la ripartenza delle aziende.