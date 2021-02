22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Come ho detto più volte, la Bce è l'unico istituto federale di paesi che non hanno una struttura federale: una moneta senza stato può durare ma poi serve uno Stato e un'unione di bilancio. E mi sembra che la pandemia stia in parte spingendo in quella direzione". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento a un incontro con i media organizzato da Via Nazionale.