Covid: sindaco Brescia, 'contagi in crescita, aumentano i ricoveri in ospedale'

22 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - In provincia di Brescia il virus del Covid19 sta circolando sempre di più e cominciano ad aumentare i ricoveri negli ospedali cittadini e della provincia. "Non sfugge a nessuno che al momento il numero di contagi a Brescia è in crescita da parecchi giorni e l'andamento adesso ha cominciato ad avere un impatto sulle strutture sanitarie, con un graduale incremento sui ricoveri", ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, parlando in conferenza stampa sulla situazione epidemiologica della zona.

Il sindaco ha chiesto conferma anche al governatore, Attilio Fontana e "c'è un andamento in crescita delle ospedalizzazioni" sul territorio, ha aggiunto. Il problema, ha spiegato, riguarda soprattutto "la provincia di Brescia a ovest, la zona della Franciacorta", ma anche gli ospedali cittadini "hanno cominciato a registrare un incremento di ricoveri". Al prefetto "abbiamo chiesto maggior controllo e severità nel colpire fenomeni che registriamo soprattutto nelle fasce giovanili e adolescenziali".