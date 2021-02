Covid: Giani, 'Se sarà necessario faremo zone rosse dove si presentano varianti'**

22 febbraio 2021 a

Firenze, 22 feb. - (Adnkronos) - "Se ci sarà la necessità di disporre zona rossa per isolare i contagi di coronavirus, soprattutto dove si presentano le varianti, io non mi fermerò e lo farò con molta decisione". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

Giani ha sottolineato che nei comuni dove si erano presentati casi di varianti del coronavirus "ci siamo mossi, più che con l'identificazione puntuale della zona rossa, in questo duplice binario: chiusura delle scuole e tamponi a tappeto per la popolazione. Per il futuro vedremo".