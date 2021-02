Covid: Giani, 'Preoccupa aumento casi, a febbraio livello raddoppiato'

22 febbraio 2021 a

Firenze, 22 feb. - (Adnkronos) - "Sicuramente sono preoccupato" per l'aumento dei contagi da coronavirus "perché noi" in Toscana "abbiamo vissuto le cinque settimane in zona gialla nel mese di gennaio con indici di contagi medi di 500 al giorno", mentre "ormai è invece da cinque giorni che siamo alle soglie dei mille: quindi, dal mese di gennaio al mese di febbraio si è sostanzialmente raddoppiato il livello di contagi". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze a margine di una conferenza stampa.