Roma, 22 feb (Adnkronos) - "43 e 30 anni. Servitori dello Stato, impegnati nella zona molto complessa dell'Africa centrale, in servizio per una missione umanitaria. A familiari e amici di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, uccisi oggi in #Congo, a @ItalyMFA e @_Carabinieri_ va il nostro profondo cordoglio". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.