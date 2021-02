Scuola: Toccafondi (Iv), 'vaccinare anche personale non residente'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La vaccinazione del personale scolastico è un passo importante. Si tratta di un gradino fondamentale per riaprire le scuole e tenerle aperte. E' però indispensabile garantirla a tutto il personale, compresi i precari non residenti". Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

"Giungono segnalazioni, in particolare dalla regione Lazio - continua - che denunciano una situazione inaccettabile per quel che riguarda i docenti provenienti dalle altre regioni. A questi viene negata la possibilità di vaccinarsi perché, in quanto non residenti, non hanno il proprio medico di base sul territorio. I docenti provenienti da altre regioni sono moltissimi e non tutti scelgono il medico nella regione di insegnamento proprio a causa della loro precarietà. Questo rischia di penalizzarli, e insieme rallentare il piano vaccinale proprio nel momento in cui deve essere accelerato. Se il problema è la ripartizione dei vaccini tra le diverse regioni, si trovi un accordo in Conferenza Stato-regioni, che preveda compensazioni nella distribuzione sulla base delle dosi effettivamente somministrate. Il Governo dia indicazioni affinché tutti coloro che lavorano nelle scuole siano vaccinati nella regione di domiciliazione, come avviene ad esempio in Toscana. E si faccia in modo che il criterio sia il medesimo su tutto il territorio nazionale".

"In questo modo si eviteranno effetti paradossali, ovvero che qualcuno non possa vaccinarsi né dove lavora né dove risiede, come sembra stia avvenendo in alcuni casi. Solo così potremmo aprire e mantenere aperte le nostre scuole in completa sicurezza per il personale, gli studenti e le loro famiglie", conclude