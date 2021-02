Vela: Ettorre, 'mai come questa volta Luna Rossa può farcela, c'è convinzione e fiducia'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Mai come questa volta Luna Rossa può farcela a portare in Italia l'America's Cup. Vedo nell'equipaggio convinzione e fiducia". Così all'Adnkronos il presidente della Fiv, Francesco Ettorre, a dodici giorni dal via della Coppa America tra Luna Rossa e team New Zealand.

"Sappiamo la forza dei defender che partono con i favori del pronostico -aggiunge il numero uno della vela italiana-. Mi fanno però ben sperare la crescita della barca e dell'equipaggio, come si è visto nelle regate della Prada Cup contro Ineos, dove hanno messo in mostra una velocità incredibile e un affiatamento tra i ragazzi davvero eccellente in particolare tra i due timonieri Francesco Bruni e James Spithill. Mi sono inoltre davvero piaciute le parole di Bruni che ha detto che per batterci dovranno passarci sopra. Dimostra una determinazione straordinaria nel raggiungere l'obiettivo".

Comunque vada il mondo della vela sarà riconoscente a Luna Rossa. "Dobbiamo solo ringraziare a nome della vela italiana Luna Rossa e Patrizio Bertelli. Hanno fatto tornare i nostri connazionali a parlare di vela ed è una cosa bellissima. Portare a casa la Coppa sarebbe un'impresa epocale ma mai come ora a portata di mano: incrociamo le dita".