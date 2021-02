Rep. Congo: Valentini (Fi), 'diplomatici svolgono attività con abnegazione e in zone difficili'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Esprimo tutto il mio cordoglio per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. C'è un'attività di alcuni servitori dello Stato, è il caso della Farnesina, che viene rappresentata con degli schemi come il ‘mondo paludato', la ‘vita agiata nei saloni', in verità spesso i nostri diplomatici svolgono la loro attività in condizioni difficili, con ristrettezze ma con grande abnegazione. Delle persone straordinarie, con un senso profondo dello Stato, sconosciuti ai più". Lo ha affermato ai microfoni di Radio radicale il responsabile Esteri di Forza Italia, Valentino Valentini.

"Così come tutti coloro -ha aggiunto- che sono chiamati a collaborare con loro, in primis i Carabinieri ai quali è affidata la sicurezza dei nostri diplomatici all'estero. Loro rappresentano quell'Italia alla quale ci ispiriamo”.