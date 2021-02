22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Nella gestione del Recovery fund "meglio" Mario Draghi "di Conte non c'è dubbio, voglio sperare, peggio sarebbe proprio difficile, oggettivamente. Sicuramente ha un grandissimo curriculum, non lo conosco, a scatola chiusa non mi sono mai fidata di nessuno, spero che possa fare bene". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di "Quarta repubblica'.