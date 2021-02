Diritti tv: Tim, 'sottoscritto intesa volta a integrare accordo già in essere con Dazn'

22 febbraio 2021 a

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Con riferimento alle odierne indiscrezioni di stampa, relative a un accordo tra Tim e Dazn per la distribuzione in streaming delle partite di serie A nelle prossime tre stagioni, Tim precisa che: non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024". Lo scrive Tim in una nota.

Tima "ha sottoscritto un'intesa volta a integrare l'accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, condizionata all'aggiudicazione a Dazn della gara di cui sopra. Ai sensi dell'accordo, Tim si qualificherebbe come operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l'offerta dei contenuti di Dazn in Italia nonché per la partnership tecnologica. La collaborazione partirebbe da luglio 2021 e comprenderebbe tutta l'offerta di contenuti sportivi live e on demand di Dazn", conclude Tim.