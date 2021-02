Mindray ottimizza il monitoraggio a intervalli del paziente con i nuovi monitor per la misurazione dei segni vitali della Serie VS

23 febbraio 2021 a

a

a

SHENZHEN, Cina, 23 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo di tecnologie sanitarie innovative, ha lanciato oggi i suoi nuovi monitor per la misurazione dei segni vitali VS 9 e VS 8, ora disponibili in Europa, Australia e in altre regioni selezionate. Dai ricoveri ospedalieri ai controlli a intervalli, la serie Mindray VS ottimizza i monitoraggi di routine, consentendo al personale medico di fornire cure incentrate sul paziente.

Per monitorare lo stato del paziente in modo preciso e tempestivo, gli infermieri devono registrare e inserire in dettaglio i segni vitali di ciascun paziente, il che aumenta sia il carico di lavoro che il rischio di errore correlato alla trascrizione manuale. La serie Mindray VS supera queste sfide con una workstation true-to-life che ottimizza il monitoraggio a intervalli del paziente.

La serie VS fornisce misurazioni rapide e accurate dei segni vitali, massimizzando il comfort del paziente, l'efficienza clinica e la sicurezza del paziente stesso. Grazie alle tecnologie brevettate, la misurazione TrueBP™ di Mindray rileva un valore NIBP accurato in soli 15 secondi, mentre la misurazione TrueResp™ registra automaticamente la frequenza respiratoria (RR) di un paziente grazie al sensore da dito SpO2.

Dotato di schermo touch vivido da 10,1" che consente di selezionare e passare tra i vari parametri, profili di flusso di lavoro e strumenti di valutazione, il VS 9 offre una gamma di profili di osservazione flessibili e completamente personalizzabili per adattarsi a diversi gruppi di pazienti, reparti o attività cliniche, consolidando e accelerando così le valutazioni del paziente allettato.

Inoltre, la soluzione automatizzata integrata per calcolare il punteggio di allarme precoce (EWS) di Mindray Serie VS calcola i punteggi dei pazienti e invia messaggi personalizzabili agli operatori sanitari designati per supportare interventi clinici tempestivi. Inoltre, i punteggi EWS del paziente possono essere integrati nella dashboard EWS sul CMS (Sistema di Monitoraggio Centralizzato), consentendo ai medici di monitorare lo stato del paziente in modo completo in qualsiasi momento e ovunque.

Grazie alla connettività perfettamente interoperabile, il VS 9 semplifica l'integrazione digitale dei dati dei pazienti. È in grado di collegarsi senza problemi a diversi sistemi EMR di terze parti, o al CMS integrato, che consente al personale medico di monitorare i dati dei pazienti effettuando allo stesso tempo controlli a intervalli e monitoraggi continui. Inoltre, l'M-IoT Device Manager di Mindray fornisce informazioni dettagliate sullo stato e sulla diagnostica di tutti i dispositivi di misurazione dei segni vitali Mindray e di altri prodotti Mindray in tutto l'ospedale, aiutando i tecnici a massimizzare l'efficienza clinica dei dispositivi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg