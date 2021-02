Con Moby e Tirrenia la vacanza gia' inizia dalla prenotazione: via le penali. E nasce il “biglietto sospeso”

23 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 23 febbraio 2021) - Da sempre, con Moby e Tirrenia la vacanza inizia già dal viaggio, grazie alla qualità dei servizi di bordo, al comfort delle navi, alla gentilezza del personale, all'assoluta sicurezza in navigazione con le misure antiCovid più all'avanguardia e il care manager, una figura appositamente dedicata che tanto successo ha già avuto la scorsa estate, alla frequenza e comodità delle rotte.

Ma, stavolta, le Compagnie del Gruppo Onorato si sono superate e la vacanza inizia prima ancora di salire a bordo, già dalla prenotazione.

Infatti con Moby e Tirrenia quest'estate vanno in vacanza tutte le preoccupazioni legate a un cambio di programma e i viaggiatori potranno cambiare idea senza alcun problema, né costo.

Chi prenota da oggi al 15 marzo il traghetto per tutte le destinazioni in Sardegna, Sicilia e Corsica (Olbia, Porto Torres, Cagliari, Palermo e Bastia) da tutti i porti di partenza (Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli) avrà la possibilità di modificare il proprio biglietto, tutte le volte che vorrà, senza pagare alcuna penale.

E se si vorrà cambiare la data del viaggio ma senza conoscerla ancora, nasce il “biglietto sospeso”, la possibilità di “congelare” il proprio ticket di viaggio e utilizzarlo anche per tutto il 2022, come fosse un vero e proprio credito.

Insomma, nessun tipo di penale e ai viaggiatori che modificheranno il biglietto, verranno richieste solo ed esclusivamente eventuali differenze tariffarie sulla nuova data, così come verrà rimborsata loro la differenza qualora il cambio data fosse più conveniente per il viaggiatore, secondo le norme previste dalle condizioni generali di trasporto.

L'operazione di cambio data è possibile per un numero di volte illimitato, con l'unica limitazione della destinazione diversa rispetto al biglietto originario e ovviamente della Compagnia prescelta: insomma, se ha scelto di fare la vacanza in Sardegna potrà confermare una delle rotte per la Sardegna, sempre con Moby o Tirrenia, conformemente al biglietto che aveva acquistato.

Insomma, mettetevi comodi e con le infradito ai piedi già al momento di prenotare.

Con Moby e Tirrenia lo stress da prenotazione e cambio data da oggi è solo un ricordo.

Quest'anno con la sicurezza elevata al quadrato: sicurezza sanitaria assoluta a bordo, con tutte le misure che rendono le navi di Moby e Tirrenia il luogo più sicuro per il proprio viaggio. E sicurezza anche nella scelta della data della vacanza: niente penali e “viaggio sospeso”.

Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia anche prima del viaggio.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2019. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all'Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l'Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.