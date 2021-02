Milano: Salvini, 'nessuno se la prenda con polizia, serve il taser'

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - “Spero che adesso nessuno se la prenda coi poliziotti, che sono stati costretti a intervenire per evitare altra violenza". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando quanto è successo a Milano: un uomo armato che stava aggredendo i passanti è stato ucciso dagli agenti. Per Salvini servirebbe il taser.

"Una preghiera per il morto con l'auspicio che le forze dell'ordine vengano dotate della pistola ad impulsi elettrici che viene usata in molti Paesi in tutto il mondo, ma ancora non in Italia", aggiunge a proposito.