Lubrificanti a impatto zero, Shell lancia la gamma Carbon Neutral

(Adnkronos) - Arrivano i lubrificanti green. Ad annunciarlo è Shell con il lancio della gamma di lubrificanti Carbon Neutral, ovvero a impatto zero di CO2e, disponibile in Italia e nei principali mercati europei per il settore automotive, del trasporto pesante e dell'industria. Questa iniziativa, contribuisce alla strategia del Gruppo Shell che punta a diventare una Energy Business Company a emissioni nette pari zero entro il 2050, e risponde anche alla crescente domanda di maggiore attenzione alle tematiche ambientali da parte dei clienti e degli automobilisti, che potranno così beneficiare di oli motore a impatto zero.

Ogni anno Shell fornisce all'incirca 5 miliardi di litri di lubrificanti ai propri clienti a livello globale, prodotti di ultima generazione che dal settore dell'aviazione, marina, dall'industria estrattiva alla produzione di energia fino al settore del trasporto privato e commerciale, contribuiscono a mantenere il mondo in movimento. “In qualità di primo fornitore al mondo di lubrificanti, Shell Lubricants gode di una posizione privilegiata nel soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei propri clienti e ha il dovere di compiere scelte sempre più sostenibili" commenta Benedetto Forlani, Presidente Shell Italia Oil Products e Marketing Manager Lubrificanti Europa.

Per questo motivo, aggiunge Forlani, "abbiamo da tempo introdotto molteplici azioni al fine di evitare e ridurre le emissioni di Co2, utilizzando sempre più energia rinnovabile nei processi di produzione dei nostri lubrificanti, eliminando gli sprechi e aumentando l'efficienza energetica delle nostre attività. Inoltre, con il lancio dei lubrificanti Carbon Neutral Shell mette a disposizione dei clienti una selezione di prodotti a impatto zero di Co2e dando la possibilità di compiere una scelta responsabile in favore di progetti nature based”.

Questi ultimi costituiscono infatti una parte integrante dell'impegno di Shell per bilanciare le emissioni legate ai propri prodotti. Tali progetti sono sostenuti da Shell in diverse parti del mondo e contribuiscono alla compensazione delle emissioni di gas serra, migliorano le condizioni di vita delle comunità locali e preservano la biodiversità.

“Il lancio dei prodotti Carbon Neutral rappresenta attualmente il più importante programma a impatto zero di Co2e nel settore dei lubrificanti e punta a compensare le emissioni per l'intero ciclo di vita di oltre 200 milioni di litri di lubrificanti premium a livello globale”, commenta Roberto Paganuzzi, Technical Director Europe di Shell, che prosegue “Per l'Europa questo significa compensare oltre 60 milioni di litri di lubrificanti tecnologicamente avanzati, equivalente alle emissioni generate da 130mila automobili, con l'obiettivo di arrivare a compensare 280.000 tonnellate di Co2e all'anno”.

In prospettiva globale, Shell Lubricants compenserà le emissioni per l'intero ciclo di vita di oltre 200 milioni di litri di lubrificanti sintetici avanzati, equivalenti alle emissioni generate da 340mila automobili e si pone l'obiettivo di arrivare a compensare oltre 700mila tonnellate di Co2e all'anno.