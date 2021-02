Covid: Zingaretti, 'nel Lazio al via vaccini scuola per 56-65 anni, ora produzione italiana'

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "A mezzanotte sono partite le prenotazioni del vaccino anti Covid per la seconda fascia d'età dei docenti e del personale scolastico dai 56 ai 65 anni". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook.

"2000 prenotazioni ogni ora. Dal 18 febbraio prenotati 50 mila lavoratori della scuola. In totale 330 mila appuntamenti gestiti dalla sanità del Lazio con over 80 e forze dell'ordine -prosegue il governatore del Lazio e segretario del Pd-. Avanti con la campagna per le vaccinazioni. Ora è necessario aumentare le dosi portando la produzione nelle industrie italiane. Il grande distretto farmaceutico del Lazio è pronto, come chiediamo da giorni deve essere una priorità nazionale".