Roma, 23 feb (Adnkronos) - Alle 15 in aula alla Camera ci sarà la commemorazione dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in Congo, con le parole del presidente Roberto Fico e un minuto di silenzio. Non sono previsti interventi dei gruppi parlamentari.