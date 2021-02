Covid: ieri in Lombardia 10.694 vaccini, oltre 4mila a over 80

23 febbraio 2021 a

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Sono stati 4.190 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid nell'ambito della fase ‘1 ter' dedicata agli over 80 in Lombardia. A questi si aggiungono 6.504 under 80, per un totale complessivo di di 10.694 vaccinazioni effettuate in tutte le Ats lombarde, di cui 10.478 prime dosi e 216 seconde dosi.

Continua l'adesione alla campagna di vaccinazione over 80 che ha raggiunto quasi quota 500mila. A questa mattina sono 493.141 le adesioni complessive, di cui 321.155 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 151.244 attraverso i farmacisti e 20.742 effettuate da medici di medicina generale.

Nelle Ats Città metropolitana di Milano, Ats Brescia e Ats della Montagna si è superato il 70% delle adesioni degli over 80.