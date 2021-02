Prescrizione: odg maggioranza, 'tempi processo in linea con media Ue'**

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - La maggioranza ha presentato un odg in aula alla Camera sul Milleproroghe, sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione Giustizia (Giuliano, Turri, Bazoli, Zanettin, Annibali, Conte, Piera Aiello, Cecconi, Costa, Lupi) in cui si impegna il governo a modifiche normative tese ad assicurare tempi del processo in linea con la media europea.

L'odg impegna il governo, si legge nel testo, "ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (art. 111 Cost.), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena".