Gresini: il figlio, 'lasci vuoto incolmabile, ti porteremo nel cuore'

Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "Ciao Bà! Così ti chiamavo e ti chiamerò per sempre, lasci un vuoto incolmabile e vivrai per sempre dentro tutte le persone che ti vogliono bene. Noi ti amiamo immensamente, ti portiamo e ti porteremo nel cuore tutti i giorni". Così su Facebook il figlio di Fausto Gresini, Lorenzo, ricorda il padre scomparso questa mattina all'età di 60 anni. "Il nostro campione ci ha lasciati per sempre oggi alle 10.02, ha lottato fino alla fine, è nato per vincere e stava vincendo di nuovo, stava migliorando, quando un emorragia cerebrale ce lo ha strappato via", aggiunge Lorenzo Gresini.