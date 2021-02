Covid Veneto, oggi 1.062 contagi: bollettino 23 febbraio

23 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 21 morti, un dato che porta a 9.742 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.811 tamponi, con un'incidenza del 2,81%. E' di 328.078 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza.

Attualmente le persone positive sono 22.297, compresi 1.394 pazienti ricoverati in ospedale: 1.255 in area non critica (+46 rispetto a ieri) e 139 (+3) in terapia intensiva. Riguardo l'aumento dei pazienti ricoverati, Zaia ha sottolineato che è "un dato da guardare con attenzione e che ci preoccupa, perché è il primo giorno di risalita".

"In queste ore il bollettino sta iniziando a dare dei segnali. Quando vedi che comincia a muoversi il ricovero e supera le dimissioni giornaliere vuol dire che il trend si sta riaccentuando. Non voglio fare il catastrofista, ma di certo non possiamo abbassare la guardia", ha ribadito Zaia, ricordando che "ho sempre detto che il virus non è scomparso" e per questo "continuo a fare appello ai cittadini".

"Ho visto le notizie che arrivano da Brescia, il virus non conosce confini e chiediamo l'aiuto di tutti in questo momento non facile", è l'appello del governatore veneto.